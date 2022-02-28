«Накажи автохама»: водителя оштрафовали за выпавшую из кузова трубу

В январе этого года мы публиковали запись в видеорегистратора нашего читателя. На ней запечатлен момент падения пластиковой трубы из кузова грузовой ГАЗели.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, водитель данного транспортного средства установлен. Ему назначен штраф в размере 500 рублей по ст. 12.21.1 КоАП РФ (перевозка с превышением габаритов).