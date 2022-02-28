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ПМХ заключил долгосрочный контракт с ОМК на поставку чугуна

ПМХ заключил долгосрочный контракт с ОМК на поставку чугуна

Тулачермет (входит в ПМХ) заключил контракт с выксунским заводом Объединенной металлургической компании (ОМК) на поставку чугуна.

Подписи под соглашением поставили коммерческий директор Тулачермета Евгений Атюкин и директор по материально-техническому обеспечению завода ОМК в Выксе Дмитрий Денисов.
 
Контракт будет действовать в течение 3 лет. Согласно ему Тулачермет ежегодно будет поставлять не менее 140 тыс. тонн чугуна в адрес завода ОМК в Выксе. Цена продукции будет рассчитываться по формуле, включающей динамику мировых цен на чугун.
 
«Объемы, зафиксированные в контракте с предприятием ОМК, превышают 5% от годовой производственной мощности Тулачермета. Заключение долгосрочного соглашения позволит нам укрепить взаимовыгодное сотрудничество с одной из ведущих металлургических компаний России, а также более точно планировать загрузку доменных печей», — отметил коммерческий директор Тулачермета Евгений Атюкин.
 
«На заводе ОМК в Выксе Нижегородской области у нас есть собственная технологическая цепочка: „сталь—горячекатаный прокат—трубная продукция“. Чугун будем использовать в качестве сырья для производства стали. Мы устанавливаем взаимовыгодные долгосрочные партнерства на поставки сырья, чтобы гарантировать своим клиентам, нефтегазовым компаниям, качество и скорость выполнения заказов», — отметил директор по материально-техническому обеспечению выксунского завода ОМК Дмитрий Денисов.
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