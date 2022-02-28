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В Киреевске на пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Киреевске на пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина

В результате происшествия сгорели постельные принадлежности и диван, комната закоптилась по всей площади.

28 февраля в 5.48 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме в Киреевске на ул. Чехова.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 6.15.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств спасено пять человек, среди них — ребенок.

На пожаре пострадала 65-летняя женщина.

В результате происшествия сгорели постельные принадлежности и диван, комната закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

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