Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Киреевске на пожаре в многоквартирном доме пострадала женщина
В результате происшествия сгорели постельные принадлежности и диван, комната закоптилась по всей площади.
28 февраля в 5.48 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме в Киреевске на ул. Чехова.
Пожарные ликвидировали открытое горение в 6.15.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств спасено пять человек, среди них — ребенок.
На пожаре пострадала 65-летняя женщина.
В результате происшествия сгорели постельные принадлежности и диван, комната закоптилась по всей площади.
Причина пожара устанавливается.
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