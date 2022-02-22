Тульские НКО смогут побороться за президентские гранты на 4 млрд рублей

К участию приглашаются организации, которые работают над социально-значимыми проектами.

Продолжается прием проектов на участие во втором конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов. Прием заявок начался 1 февраля и завершится 15 марта. В Фонде рекомендуют представить документы до 10 марта, не откладывать подготовку проекта на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве заявки.

По результатам конкурса между НКО будет распределено до 4 млрд рублей. Подробности ищите здесь.

Итоги конкурса будут подведены в первой половине июня. А с 1 июля проекты-победители уже будут воплощаться в жизнь. Специалисты Ресурсного центра правительства Тульской области проводят личные консультации для представителей НКО, рассказывают, как правильно оформить заявку, с какими ошибками можно столкнуться и как их исправить.

Записаться на консультацию можно по телефону: 24-98-55.