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На ул. Кирова в Туле насмерть сбили женщину

На ул. Кирова в Туле насмерть сбили женщину

Авария произошла неподалёку от пересечения с ул. Немцова.

Вечером 22 февраля в Туле, рядом с перекрестком улиц Немцова и Кирова произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, 72-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте, и её сбил автомобиль BMW 7. Иномарка двигалась по направлению к Кировскому скверу.

От полученных повреждений пенсионерка скончалась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Им предстоит установить окончательную причину трагедии.

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ДТП на ул Кирова в Туле, Фото: 1
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ДТП на ул Кирова в Туле, Фото: 3
ДТП на ул Кирова в Туле, Фото: 4
ДТП на ул Кирова в Туле, Фото: 5
ДТП на ул Кирова в Туле, Фото: 6
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:25 +1
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