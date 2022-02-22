На ул. Кирова в Туле насмерть сбили женщину

Авария произошла неподалёку от пересечения с ул. Немцова.

Вечером 22 февраля в Туле, рядом с перекрестком улиц Немцова и Кирова произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, 72-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте, и её сбил автомобиль BMW 7. Иномарка двигалась по направлению к Кировскому скверу.

От полученных повреждений пенсионерка скончалась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Им предстоит установить окончательную причину трагедии.