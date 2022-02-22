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Тульские хоккеисты обыграли действующих обладателей Кубка Харламова
Фото: пресс-служба МХК "Академия Михайлова"

Тульские хоккеисты обыграли действующих обладателей Кубка Харламова

Накануне в Красногорске «Академия Михайлова» провела первый матч против московского «Динамо».

Счет в матче был открыт уже в первом периоде. Несмотря на то, что москвичи были более активны, забросили хоккеисты «Академии Михайлова»: Глеб Петров записал на свой счет очередную шайбу в МХЛ.

В середине второго периода туляки забросили снова: на этот раз отличился Кирилл Пукело. Ему ассистировал Олег Гофман, который в прошлом сезоне завоевал в составе «Динамо» Кубок Харламова.

В самой концовке матча москвичи пошли ва-банк и сняли вратаря. Игра вшестером позволила «Динамо» отыграть одну шайбу. Но за 30 секунд до конца третьего периода Вадим Сивчук отправив шайбу в пустые ворота москвичей.

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