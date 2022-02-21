Rock, Glam, Metal и не только: финал «МолоТняка-2022» пройдет в Туле 27 февраля
Шесть групп финалистов 14-го фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк» соберутся в ConcertHall.
Гости финала: River Bridge, музыкант Luke Kevitz, студия этно-вокала «ПОЛЫНЬ-folk», юные барабанщицы ансамбля «Акцент».
Большое музыкально жюри определит три сильнейших группы, оценив мастерство, артистизм и оригинальность. Зрители голосованием выберут «Приз зрительских симпатий». Традиционные «Золотые Молотки» уже ждут победителей!
Победители вручат дипломы и подарочные сертификаты от магазина музыкальных инструментов «БАСТОН» на приобретение музыкального оборудования для группы.
Участники финала
«В области сердца».
SCREAMPIE
ОМАЙГАД
Петли дней
Угарный ГаZzz
Endless Flow
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