Rock, Glam, Metal и не только: финал «МолоТняка-2022» пройдет в Туле 27 февраля

Шесть групп финалистов 14-го фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк» соберутся в ConcertHall.

Гости финала: River Bridge, музыкант Luke Kevitz, студия этно-вокала «ПОЛЫНЬ-folk», юные барабанщицы ансамбля «Акцент».

Большое музыкально жюри определит три сильнейших группы, оценив мастерство, артистизм и оригинальность. Зрители голосованием выберут «Приз зрительских симпатий». Традиционные «Золотые Молотки» уже ждут победителей!

Победители вручат дипломы и подарочные сертификаты от магазина музыкальных инструментов «БАСТОН» на приобретение музыкального оборудования для группы.

Участники финала «В области сердца».

SCREAMPIE

ОМАЙГАД

Петли дней

Угарный ГаZzz

Endless Flow