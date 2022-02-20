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В поселке Ленинский 21 февраля отключат воду
Фото из архива Myslo.

В поселке Ленинский 21 февраля отключат воду

Об этом сообщил Тулагорводоканал.

21 февраля с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в поселке Ленинский:
  • ул. Ленина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 10, 12,
  • ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5,
  • ул. Совхозная 7,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 12,
  • ч/сектор: ул. Совхозная, ул. Октябрьская, ул. Колхозная.
Причина - ремонтно-восстановительные работы на ул. Ленина-ул. Пушкина.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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