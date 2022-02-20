В поселке Ленинский 21 февраля отключат воду

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщил Тулагорводоканал.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

21 февраля с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в поселке Ленинский: