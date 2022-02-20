Фото из архива Myslo.
В поселке Ленинский 21 февраля отключат воду
Об этом сообщил Тулагорводоканал.
21 февраля с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в поселке Ленинский:
- ул. Ленина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 10, 12,
- ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5,
- ул. Совхозная 7,
- ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 12,
- ч/сектор: ул. Совхозная, ул. Октябрьская, ул. Колхозная.
Причина - ремонтно-восстановительные работы на ул. Ленина-ул. Пушкина.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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