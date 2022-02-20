В 2022 году в Туле заменят 43 лифта в 13 домах

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Тульской области с 2018 года действует программа по замене лифтового оборудования на условиях софинансирования работ. Про этой программе лифты меняют в тех домах, которые копят деньги на капремонт на счету регионального оператора.

В ближайшее время Фонд капитального ремонта Тульской области определит подрядчиков для работ по замене лифтов на 2022 год.

За время реализации региональной программы по замене лифтового оборудования в Туле поменяли 578 подъемников в 169 многоквартирных домах.