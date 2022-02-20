новости
новости
Регистрация
В 2022 году в Туле заменят 43 лифта в 13 домах
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В 2022 году в Туле заменят 43 лифта в 13 домах

Они выработали свой 25-летний ресурс.

В Тульской области с 2018 года действует программа по замене лифтового оборудования на условиях софинансирования работ. Про этой программе лифты меняют в тех домах, которые копят деньги на капремонт на счету регионального оператора.
 
В ближайшее время Фонд капитального ремонта Тульской области определит подрядчиков для работ по замене лифтов на 2022 год.
 
За время реализации региональной программы по замене лифтового оборудования в Туле поменяли 578 подъемников в 169 многоквартирных домах.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
лифтызамена
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет шоу театра Юрия Куклачева
В Туле пройдет шоу театра Юрия Куклачева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.