новости
новости
Регистрация
Пожар в многоэтажке на ул. М. Горького в Туле: спасатели эвакуировали четверых детей
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар в многоэтажке на ул. М. Горького в Туле: спасатели эвакуировали четверых детей

Пожар произошел днём 20 февраля.

20 февраля в многоквартирном доме на ул. Максима Горького произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 14.24.

На место происшествия направили три пожарных расчета и автолестницу. Открытое горение ликвидировано в 14:40.Эвакуировано 9 человек, в том числе 4 детей. 

Пострадавших нет. В результате происшествия  квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:19 +3
Другие статьи по темам
Событие
Пожар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Больше половины жителей ЦФО увеличили ежемесячные расходы из-за роста цен
Больше половины жителей ЦФО увеличили ежемесячные расходы из-за роста цен
В поселке Ленинский 21 февраля отключат воду
В поселке Ленинский 21 февраля отключат воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.