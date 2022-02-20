Пожар в многоэтажке на ул. М. Горького в Туле: спасатели эвакуировали четверых детей

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

20 февраля в многоквартирном доме на ул. Максима Горького произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 14.24.

На место происшествия направили три пожарных расчета и автолестницу. Открытое горение ликвидировано в 14:40.Эвакуировано 9 человек, в том числе 4 детей.

Пострадавших нет. В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.