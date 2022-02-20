Фото ГУ МЧС России по Тульской области
Пожар в многоэтажке на ул. М. Горького в Туле: спасатели эвакуировали четверых детей
Пожар произошел днём 20 февраля.
20 февраля в многоквартирном доме на ул. Максима Горького произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 14.24.
На место происшествия направили три пожарных расчета и автолестницу. Открытое горение ликвидировано в 14:40.Эвакуировано 9 человек, в том числе 4 детей.
Пострадавших нет. В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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