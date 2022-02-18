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На портале Госуслуг жители Тульской области могут записать ребёнка в спортивную секцию
Фото: тим-пресса.рф

На портале Госуслуг жители Тульской области могут записать ребёнка в спортивную секцию

С помощью специального навигатора можно выбрать для своего ребёнка занятие по интересам.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на Едином портале государственных услуг Тульской области добавлена новая функция. Теперь выбрать для ребенка занятие по интересам и подать заявление на обучение по дополнительной программе можно, не выходя из дома.

На портале расширена возможность поиска нужного кружка или секции, выбора удобного расписания и учреждения, находящегося близко к дому. Кроме того, родители смогут узнать необходимые подробности о программе обучения и преподавателе.

Для этого достаточно иметь учётную запись на портале и перейти по ссылке.

– У ребят и их родителей региона уже есть электронный помощник в выборе занятия по интересам – Навигатор дополнительного образования детей Тульской области. Дополнительное образование становится доступнее, ближе к детям и семьям, а набор программ поможет не ошибиться с выбором самого интересного занятия, – отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

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вчера, в 20:27 +1
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