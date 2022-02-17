В Туле на пенсионерку свалилась наледь с крыши: женщина в больнице

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Происшествие произошло сегодня, 17 февраля, около одного из домов на улице Советской в Туле. На 60-летнюю женщину свалился фрагмент наледи с крыши, с полученными травмами она была доставлена в больницу.

По данному факту следственным отделом по Центральному району города Тулы организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия: проводится осмотр участка местности, где произошло падение наледи, опрашиваются очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.