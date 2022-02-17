Трехлетнего малыша с онкозаболеванием доставили из Москвы в Тулу на вертолете санавиации

Фото минздрава Тульской области.

17 февраля трехлетнего пациента с онкологическим заболеванием перевели из НМИЦ онкологии им. Блохина в Тульскую детскую областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Малыша доставили вертолетом санавиации. Как сообщает региональный минздрав, за состоянием ребенка следила бригада в составе врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера.

— Санитарная авиация обеспечивает более быструю и бережную транспортировку пациентов, чем автомобиль. Для пациентов с тяжелыми заболеваниями чем меньше времени занимает дорога до медицинского учреждения — тем лучше, — сказала врач анестезиолог-реаниматолог центра медицины катастроф Тамара Нефедова.

По словам заведующей отделением онкологии, гематологии и химиотерапии детской областной больницы Елены Митрофановой, ежегодно на территории Тульской области выявляется порядка 30 новых случаев онкозаболеваний среди детей. По каждому маленькому пациенту врачи консультируются с федеральными коллегами: в ходе телемедицинского консилиума обсуждаются результаты диагностических исследований и тактика лечения пациента.