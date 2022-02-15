В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников

На торги выставлены автомобили, жилые дома и квартиры.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует их на аукционах.

Ближайшие торги пройдут 25 февраля на электронной площадке ООО «ВЭТП». На аукцион выставлены жилые дома, земельные участки и квартиры на общую сумму более 20 млн рублей.