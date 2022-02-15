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Чёрный потолок, ржавые трубы и опасный бассейн: в Ефремове суд закрыл городскую баню
Изображение Dnipro Hotel с сайта Pixabay

Чёрный потолок, ржавые трубы и опасный бассейн: в Ефремове суд закрыл городскую баню

Специалисты Роспотребнадзора нашли в «Банно-прачечном комбинате» целый ворох нарушений.

Ефремовский межрайонный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении МУП «Банно-прачечный комбинат» по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора.

В моечных отделениях на стенах и полу поврежден кафель, потолок почернел, а в парилке сгнила деревянная обшивка. Имеющийся в комплексе бассейн не предназначен для эксплуатации в бане – поручни сделаны кустарно, порожки не закреплены, все трубы проржавели. Кроме того, не осуществляется лабораторный контроль за качеством воды.

Директор «Банно-прачечного комбината» в судебном заседании рассказал, что за 50 лет здание ни разу капитально не ремонтировалось. В результате суд приостановил работу МУПа на 2 месяца.

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Место
Тульская областьЕфремов

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