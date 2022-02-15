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Туляков приглашают поучаствовать в конкурсах ко Дню защитника Отечества

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсах ко Дню защитника Отечества

Их проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

Онлайн-конкурсы, приуроченные к 23 февраля, пройдут в разных форматах. Победителей ждут призы – сертификаты в тренажерный зал и на сеансы массового катания в тульском Ледовом дворце.

Для участия в конкурсе «Поздравляем защитников» нужно записать видео со словами поздравления и опубликовать на своих страницах «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегом #ПоздравляемЗащитников71. Победитель будет определен 23 февраля с помощью генератора случайных чисел и получит сертификат на посещение тренажерного зала Ледового дворца.

Участникам челленджа историй «Герои нашего времени» нужно написать пост с историей о человеке, которого они считают героем. Это может быть сотрудник правоохранительных органов или МЧС, врач, учитель, тренер, совершивший достойный поступок мужчина, заботливый и ответственный муж или папа. Пост нужно опубликовать в своем аккаунте «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #ГероиНашегоВремени71. Лучшая история будет определена 23 февраля с помощью генератора случайных чисел.

Призы – сертификаты на двоих на посещение катка в Ледовом дворце – получат и автор, и герой лучшей истории.

Обязательное условие для всех участников – подписка на аккаунты Ассоциации «СМО Тульской области» в социальных сетях и репост анонса конкурсов. Сроки проведения: с 14 по 21 февраля.

Отдельный конкурс объявлен для муниципальных общеобразовательных организаций Тульской области – конкурс стенгазет «Наши защитники». Участники должны подготовить стенгазету, посвященную защитникам Отечества. Фотографию стенгазеты и небольшой рассказ о её создании нужно направить в оргкомитет конкурса и опубликовать в соцсетях с хэштегами #НашиЗащитники и #НашиЗащитники71.

Подробнее о конкурсах можно прочитать тут.

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