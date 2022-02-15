Разъяснение: как тулякам бесплатно подвести газ на участок

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Закон о бесплатном подведении газа до границ земельных участков граждан Президент России Владимир Путин подписал в июне 2021 г.

Закон касается владельцев домов в уже газифицированных населенных пунк­тах. Реализацию федеральной программы догазификации курирует единый оператор.

В программу вошли более 17 тыс. домов в 916 населенных пунктах Тульской области, в том числе 109 садоводческих товариществ, находящихся в границах этих населенных пунктов. В 2022 году в регионе бесплатно газ подведут более чем к 7000 домовладений. Как принять участие в программе социальной газификации, рассказали во вторник в ходе брифинга министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков и заместитель главного инженера — начальник центра предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Тула» Любовь Давыдова.

Условия участия в программе:

регистрация домовладения;

наличие в населенном пункте распределительного газо­провода;

использование газа для коммунально-бытовых нужд, а не коммерческой деятельности.

Подать заявку можно очно в 17 офисах газораспределительных организаций по месту жительства или в 34 отделениях МФЦ, а также в электронном виде через госуслуги, портал единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ или на сайтах АО «Тулагоргаз» и АО «Газпром газораспределение Тула».

К заявке необходимо приложить:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

документы, подтверждающие право собственности на объект капитального строительства;

ситуационный план участка.

После проверки предоставленных документов и соответствия параметров подключаемого объекта критериям догазификации с заявителем заключается договор на подведение сетей до дома.

Можно сразу подать комплексную заявку, которая включает и подведение газа к дому, и монтаж внутридомового газового оборудования.

В этом случае газораспределительная организация рассчитает стоимость работ в границах земельного участка на основании предварительного проектного решения и предложит приобрести газовое оборудование.

Любовь Давыдова:

Любовь Давыдова - Важно: подключить участок заявителя к газораспределительным сетям могут только специализированные организации. В Тульской области это АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз». Необходимо остерегаться мошенников, которые незаконно предлагают свои услуги по подведению газа абонентам.

Меры соцподдержки

В рамках программы бесплатно подводится газ только до границы земельного участка или садоводческого товарищества. Заведение газа в дом и строительство сети газораспределения и (или) сети газопотребления внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества на безвозмездной основе не предусматривается.

Олег Дючков:

Олег Дючков - По поручению губернатора Алексея Дюмина с апреля 2022 года планируется ввести соцподдержку — единовременную выплату на возмещение расходов на подведение газа внутри участка и покупку оборудования. Она будет предоставляться ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников и инвалидов ВОВ, малоимущим и многодетным семьям, а также отдельным категориям инвалидов. Размер выплаты будет составлять не более 70 тысяч рублей.

На эту компенсацию смогут подать заявки все те жители, кто оплачивал работы по доведению газа от границ участка до дома, в том числе и в прошлом году, но не ранее апреля.

Кроме этого, министерством соцзащиты предоставляется единовременная компенсация расходов на приобретение и установку внутриквартирного газового оборудования.

А также субсидия на приобретение и установку приборов учета газа семьям, среднедушевой доход которых не превышает 7000 рублей.

Телефоны горячих линий по догазификации: