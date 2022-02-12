Где в Туле 14 февраля не будет электроэнергии

14 февраля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Пирогова, 10,

ул. Староникитская, 10, 10-а,

ул. Оборонная, 7-а, 9-а,

ул. М. Жукова, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10,

Новомосковское шоссе, 64-в,

ул. Карпова, 31−57 (нечётн.), 28−70 (чётн.),

9-й пр-зд, 48−58 (чётн.), 53−65 (нечётн.), 58-б, 60-б,

10-й пр-зд, 54−72 (чётн.), 59−89 (нечётн.),

11-й пр-зд, 62−86 (чётн.), 59−79 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 8,

ул. Физкультурная, 1−13 (нечётн.), 13-а, 2−6 (чётн.),

ул. 1-я Трубная, 2−10, 10-а (чётн.), 11,

ул. Лермонтова, 3−14,

ул. Короленко, 25−29 (нечётн.), 22−30 (чётн.),

ул. Болдина, 51, 53, 55, 43, 45,

ул. 2-я Трубная, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.),

ул. 1-я Хомутовка, 1−33 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38,

ул. Р. Люксембург, 8-б,

ул. 2-я Хомутовка, 2,

ул. Томпа, 1,

пер. Болотникова, 1-а-г, 1−4,

ул. Р. Люксембург, 9,

ул. Дзержинского, 20−28 (чётн.), 29, 32, 34, 35, 36,

Скуратово: ул. Киреевская, 4 (СНТ УВД-4″), 6 (СНТ «Тулгоржилуправление»), ул. Киреевская, (ГРС); Щёкинское шоссе, 114 (СНТ «Металлург-1»).