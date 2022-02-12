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Где в Туле 14 февраля не будет электроэнергии

Где в Туле 14 февраля не будет электроэнергии

Публикуем список адресов.

14 февраля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Пирогова, 10,
  • ул. Староникитская, 10, 10-а,
  • ул. Оборонная, 7-а, 9-а,
  • ул. М. Жукова, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10,
  • Новомосковское шоссе, 64-в,
  • ул. Карпова, 31−57 (нечётн.), 28−70 (чётн.),
  • 9-й пр-зд, 48−58 (чётн.), 53−65 (нечётн.), 58-б, 60-б,
  • 10-й пр-зд, 54−72 (чётн.), 59−89 (нечётн.),
  • 11-й пр-зд, 62−86 (чётн.), 59−79 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 8,
  • ул. Физкультурная, 1−13 (нечётн.), 13-а, 2−6 (чётн.),
  • ул. 1-я Трубная, 2−10, 10-а (чётн.), 11,
  • ул. Лермонтова, 3−14,
  • ул. Короленко, 25−29 (нечётн.), 22−30 (чётн.),
  • ул. Болдина, 51, 53, 55, 43, 45,
  • ул. 2-я Трубная, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.),
  • ул. 1-я Хомутовка, 1−33 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • пер. Болотникова, 1-а-г, 1−4,
  • ул. Р. Люксембург, 9,
  • ул. Дзержинского, 20−28 (чётн.), 29, 32, 34, 35, 36,
  • Скуратово: ул. Киреевская, 4 (СНТ УВД-4″), 6 (СНТ «Тулгоржилуправление»), ул. Киреевская, (ГРС); Щёкинское шоссе, 114 (СНТ «Металлург-1»).
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