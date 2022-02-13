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Статистика по коронавирусу за сутки: 2 230 туляков заболели и 10 пациентов скончались
Фото из архива Myslo.ru.

Статистика по коронавирусу за сутки: 2 230 туляков заболели и 10 пациентов скончались

Общее число заразившихся – более 116 тыс. человек.

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 2 230 случаев заражения коронавирусом, 150 человек госпитализировано, 403 пациента выздоровели, 10 — умерли.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 116 138 человек, 76 936  человек выздоровели, 4 736— умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровели 11 235 859 человек.
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