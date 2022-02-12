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В Туле машина ППС протаранила Mitsubishi: разыскиваются очевидцы с видеорегистратором

В Туле машина ППС протаранила Mitsubishi: разыскиваются очевидцы с видеорегистратором

Предположительно, ДТП случилось из-за автомобиля Volkswagen, который не уступил дорогу полицейским.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое случилось 4 февраля в 23.05 в Туле. На пересечении улицы Лейтейзена и Красноармейского проспекта столкнулись автомобиль ППС и Mitsubishi.

Предположительно, «Лада Ларгус» с сотрудниками ППС двигалась с проблесковыми маячками и спецсигналом. Уходя от столкновения с Volkswagen, автомобиль с полицейскими врезался в Mitsubishi, остановившимся для поворота.

Один из участников ДТП разыскивает очевидцев происшествия:

- Серый Volkswagen (предположительно) сразу скрылся. Нужна либо запись регистратора, либо номера, вдруг кто видел! За полезную информацию гарантирую вознаграждение.

Знаете что-либо о скрывшемся авто? Звоните по тел. 8 (901)998−03−79, Роман.

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