«Успокойтесь, дед живой»: в Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала

Фото из группы ВКонтакте «Подслушано Щёкино».

В Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Местные жители утверждают, что наледь при обрушении немного повредила и балконы.

К слову, этот пост встревожил щекинцев — автор, видимо, так торопился, что не перечитал за собой сообщение. И получилось, что рухнул, не лед, а… дед! Коварный Т9.

И эта опечатка отвлекла внимание пользователей от реальной проблемы и заставила переживать за судьбу некого «обвалившегося» деда.

А один из подписчиков отнесся с юмором и скреативил:

- Успокойтесь, дед живой!