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«Успокойтесь, дед живой»: в Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала
Фото из группы ВКонтакте «Подслушано Щёкино».

«Успокойтесь, дед живой»: в Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала

Инцидент случился на ул. Емельянова, 10.

В Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Местные жители утверждают, что наледь при обрушении немного повредила и балконы.

К слову, этот пост встревожил щекинцев — автор, видимо, так торопился, что не перечитал за собой сообщение. И получилось, что рухнул, не лед, а… дед! Коварный Т9.

И эта опечатка отвлекла внимание пользователей от реальной проблемы и заставила переживать за судьбу некого «обвалившегося» деда.

А один из подписчиков отнесся с юмором и скреативил:

- Успокойтесь, дед живой!


Фото: Альберт Black.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:20 +11
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