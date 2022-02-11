Фото из группы ВКонтакте «Подслушано Щёкино».
«Успокойтесь, дед живой»: в Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала
Инцидент случился на ул. Емельянова, 10.
В Щекино рухнувшая глыба льда проломила крышу подвала. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
Местные жители утверждают, что наледь при обрушении немного повредила и балконы.
К слову, этот пост встревожил щекинцев — автор, видимо, так торопился, что не перечитал за собой сообщение. И получилось, что рухнул, не лед, а… дед! Коварный Т9.
И эта опечатка отвлекла внимание пользователей от реальной проблемы и заставила переживать за судьбу некого «обвалившегося» деда.
А один из подписчиков отнесся с юмором и скреативил:
- Успокойтесь, дед живой!
Фото: Альберт Black.
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