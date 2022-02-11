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Прокуратура: в Туле подрядчик затянул капремонт крыши дома и нарушил условия контракта

Прокуратура: в Туле подрядчик затянул капремонт крыши дома и нарушил условия контракта

Ведомство потребовало устранить нарушения.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку после обращения Городской службы единого заказчика в ведомство. Причина — ненадлежащее выполнение подрядчиком капитального ремонта кровли многоквартирного дома № 98 на пр. Ленина в рамках «Народного бюджета».

Проверка зафиксировала, что материал перекрытий крыши не соответствует условиям контракта. Кроме того, подрядчиком более чем на 90 дней просрочены сроки сдачи работ.

В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя, выполняющего ремонт, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в суд. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

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Прокуратура: в Туле подрядчик затянул капремонт крыши дома и нарушил условия контракта, Фото: 1
Прокуратура: в Туле подрядчик затянул капремонт крыши дома и нарушил условия контракта, Фото: 2
Прокуратура: в Туле подрядчик затянул капремонт крыши дома и нарушил условия контракта, Фото: 3
Прокуратура: в Туле подрядчик затянул капремонт крыши дома и нарушил условия контракта, Фото: 4
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:29 0
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