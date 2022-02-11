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В тульской «Октаве» открылась выставка «Молодые фотографы России»: фоторепортаж

В тульской «Октаве» открылась выставка «Молодые фотографы России»: фоторепортаж

С 10 по 20 февраля в рамках «Дней молодой фотографии» для туляков и гостей города пройдет 15 тематических мастер-классов и лекций.

В тульской «Октаве» презентовали проект «Молодые фотографы России-2021». Посетители выставки могли прослушать лекцию «Серия как основная форма высказывания современного фотографа. Основные методы и принципы формирования серии вчера и сегодня».
 
С 10 по 20 февраля туляков в «Октаве» ждут лекции, мастер-классы, а также public talk и творческие встречи с авторами. Для широкой публики будет работать итоговая выставка конкурса, а молодые авторы смогут принять участие в фотоконкурсе, тема которого в этом году «Расскажи о Туле чукотскому мальчику». К участию приглашаются авторы от 16 до 35 лет.
 
Итоги конкурса подведут 20 февраля.
 
 

«Дни молодой фотографии» — часть проекта «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль Молодые фотографы России-2021», который проводится с использованием президентского гранта. Главный партнер проекта — компания Leica Camera Russia — официальное российское представительство немецкого концерна Leica Camera AG.

Подробная афиша мероприятия здесь.
Галерея
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В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 2
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 3
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В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 5
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 6
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 7
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 8
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 9
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 10
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 11
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 12
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 13
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 14
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 15
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 16
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 17
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 18
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 19
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 20
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 21
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 22
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В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 24
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 25
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 26
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 27
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 28
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 29
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В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 31
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 32
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 33
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 34
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 35
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 36
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 37
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 38
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 39
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 40
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 41
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 42
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 43
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 44
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 45
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 46
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 47
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 48
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 49
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 50
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 51
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 52
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 53
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 54
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 55
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 56
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 57
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 58
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 59
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 60
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 61
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 62
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 63
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 64
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 65
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 66
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 67
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 68
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 69
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 70
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 71
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 72
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 73
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 74
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 75
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 76
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 77
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 78
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 79
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 80
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 81
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 82
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 83
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 84
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 85
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 86
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 87
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 88
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 89
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 90
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 91
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 92
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 93
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 94
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 95
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 96
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 97
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 98
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 99
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 100
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 101
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 102
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 103
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 104
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 105
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 106
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 107
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 108
В тульской «Октаве» открылась выставка «Дни молодой фотографии», Фото: 109
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:00 0
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