В тульской «Октаве» открылась выставка «Молодые фотографы России»: фоторепортаж

С 10 по 20 февраля в рамках «Дней молодой фотографии» для туляков и гостей города пройдет 15 тематических мастер-классов и лекций.

В тульской «Октаве» презентовали проект «Молодые фотографы России-2021». Посетители выставки могли прослушать лекцию «Серия как основная форма высказывания современного фотографа. Основные методы и принципы формирования серии вчера и сегодня».

С 10 по 20 февраля туляков в «Октаве» ждут лекции, мастер-классы, а также public talk и творческие встречи с авторами. Для широкой публики будет работать итоговая выставка конкурса, а молодые авторы смогут принять участие в фотоконкурсе, тема которого в этом году «Расскажи о Туле чукотскому мальчику». К участию приглашаются авторы от 16 до 35 лет.

Итоги конкурса подведут 20 февраля.

«Дни молодой фотографии» — часть проекта «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль Молодые фотографы России-2021», который проводится с использованием президентского гранта. Главный партнер проекта — компания Leica Camera Russia — официальное российское представительство немецкого концерна Leica Camera AG.