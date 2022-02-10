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Панда Бин Дунь Дунь появилась на тульской телебашне

Панда Бин Дунь Дунь появилась на тульской телебашне

Ее изображение чередуется на телебашне с видеооткрыткой для олимпийцев.

В честь зимних Олимпийских игр на подсветке тульской телебашни теперь отображается проекция символа зимней Олимпиады — панды Бин Дунь Дунь.

Новое изображение на телебашне появилось 9 февраля. Панда чередуется с видеооткрыткой с напутственными словами: «Удачи олимпийцам».

 

Напомним, что в олимпийскую сборную России вошли наши земляки: в составе команды по лыжным гонкам Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка, по бобслею и скелетону — туляк Александр Ефимов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:50 +3
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