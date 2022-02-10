Панда Бин Дунь Дунь появилась на тульской телебашне

Ее изображение чередуется на телебашне с видеооткрыткой для олимпийцев.

В честь зимних Олимпийских игр на подсветке тульской телебашни теперь отображается проекция символа зимней Олимпиады — панды Бин Дунь Дунь.

Новое изображение на телебашне появилось 9 февраля. Панда чередуется с видеооткрыткой с напутственными словами: «Удачи олимпийцам».

Напомним, что в олимпийскую сборную России вошли наши земляки: в составе команды по лыжным гонкам Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка, по бобслею и скелетону — туляк Александр Ефимов.