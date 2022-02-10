На Московском путепроводе установили реверсивные светофоры

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начинается масштабный ремонт Московского путепровода. В ночь на 12 февраля и до окончания работ частично ограничат движение транспорта по мосту.

Открытыми останутся три полосы, на одной из которых организуют реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,

с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.

Дорожники будут постоянно следить за обстановкой: при необходимости возможна корректировка длительности периодов регулирования.

Для информирования о доступности/недоступности реверсивной полосы размещены дорожные знаки и светофоры. Специальные светофоры установлены над реверсивной полосой движения и уведомляют участников дорожного движения сигналами: зеленая стрелка вниз — полоса доступна, красный крест — недоступна.

Администрация Тулы напомнила ПДД:

при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой движения, въезд на эту полосу запрещен;

при повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу;

перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

Дополнительно на Московском путепроводе установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству просит водителей быть внимательными при проезде данного участка и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора.

Первая половина моста будет перекрыта до октября 2022 года. Полностью ремонт планируют завершить в 2023 году.