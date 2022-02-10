Туляк ночью вломился в магазин и утащил оттуда спиртное

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился владелец магазина на улице Михеева. Мужчина сообщил, что ночью в магазин вломился неизвестный и украл алкоголь.

Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный местный житель. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».