новости
новости
Регистрация
Коронавирусная статистика: в Тульской области выявлен еще 2521 случай заражения

Коронавирусная статистика: в Тульской области выявлен еще 2521 случай заражения

12 человек умерли.

За минувшие сутки в Туле и области зафиксирован 2521 случай коронавируса, 149 человек госпитализированы. 397 выздоровели, 12 — умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 108 683 случая заражения, 75 722 человека выздоровели, 4 706 — умерли.

В России за сутки коронавирусом заболели 197 076 человек.

Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 10 пациентов
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 10 пациентов
вчера, в 11:16, 59 2625 -2
C 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела
Мир
C 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела
8 февраля, в 16:57, 30 3563 -7
В Тульской области коронавирусные ограничения продлили до 1 марта
Жизнь Тулы и области
В Тульской области коронавирусные ограничения продлили до 1 марта
8 февраля, в 16:23, 98 18021 -7
В тульских школах отменили карантин всего класса из-за одного заболевшего ковидом
Жизнь Тулы и области
В тульских школах отменили карантин всего класса из-за одного заболевшего ковидом
8 февраля, в 14:41, 38 7360 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:00 −1
Другие статьи по темам
Прочее
коронавирусТуластатистика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой на голову ребенка рухнула сосулька – девочка госпитализирована
В Узловой на голову ребенка рухнула сосулька – девочка госпитализирована
В Тульской области пьяный водитель сбил велосипедиста
В Тульской области пьяный водитель сбил велосипедиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.