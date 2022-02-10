Коронавирусная статистика: в Тульской области выявлен еще 2521 случай заражения

За минувшие сутки в Туле и области зафиксирован 2521 случай коронавируса, 149 человек госпитализированы. 397 выздоровели, 12 — умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 108 683 случая заражения, 75 722 человека выздоровели, 4 706 — умерли.

В России за сутки коронавирусом заболели 197 076 человек.