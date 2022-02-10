Эксперты назвали среднюю стоимость аренды жилья в Туле

Изображение Press ???? Love you ?? с сайта Pixabay

За прошлый год спрос на съёмные квартиры в городе вырос на 15%.

В 2021 году в России интерес к аренде квартир на длительный срок увеличился на 18% по сравнению со значениями 2020 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Авито Недвижимость».

В Санкт-Петербурге спрос на съёмные квартиры увеличился на 47%, в Екатеринбурге и Тюмени — на 46%. В Туле показатели спроса на аренду жилья выросли на 15%. Предложение же, наоборот, снизилось — на 16%. Цены на аренду жилья в Туле за год выросли на 7%.

Эксперты назвали среднюю стоимость месячной аренды — в оружейной столице она составляет 16 000 рублей. Как правило, в аренду сдаются однокомнатные квартиры — на них приходится больше 45% всего рынка.