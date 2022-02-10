Парк «Патриот» приглашает туляков на забег в честь Дня защитника Отечества

ГУ ТО «Тульские парки» и Первый тульский беговой клуб приглашают всех любителей бега на фановый забег «Патриот-трейл»! Всех ждёт ровная заснеженная трасса 5 км, укатанная снегоходом, памятная бандана от парка «Патриот», солдатская каша, чай с пирожками и, конечно же, медаль!

Забег приурочен ко Дню защитника Отечества. Трое победителей среди мужчин и трое среди женщин получат дополнительные памятные призы. Организаторы рекомендуют приезжать на старт в спортивной форме, поскольку возможности переодеться не будет.

Максимальное количество участников — 250 человек. Необходима регистрация. Возраст — от 16 лет. Лимит забега — 1 час 40 минут. Обязательно наличие справки об отсутствии медицинских противопоказаний. Схема забега выглядит так:

Программа мероприятия

23 февраля 2022 г., среда