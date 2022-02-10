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Парк «Патриот» приглашает туляков на забег в честь Дня защитника Отечества

Парк «Патриот» приглашает туляков на забег в честь Дня защитника Отечества

Участникам предстоит пробежать пять километров по заснеженной трассе, укатанной снегоходом.

ГУ ТО «Тульские парки» и Первый тульский беговой клуб приглашают всех любителей бега на фановый забег «Патриот-трейл»! Всех ждёт ровная заснеженная трасса 5 км, укатанная снегоходом, памятная бандана от парка «Патриот», солдатская каша, чай с пирожками и, конечно же, медаль!

Забег приурочен ко Дню защитника Отечества. Трое победителей среди мужчин и трое среди женщин получат дополнительные памятные призы. Организаторы рекомендуют приезжать на старт в спортивной форме, поскольку возможности переодеться не будет.

Максимальное количество участников — 250 человек. Необходима регистрация. Возраст — от 16 лет. Лимит забега — 1 час 40 минут. Обязательно наличие справки об отсутствии медицинских противопоказаний. Схема забега выглядит так:

Программа мероприятия

23 февраля 2022 г., среда

  • 10.30 — Открытие стартово-финишного городка, начало регистрации.
  • 11.45 — Окончание регистрации.
  • 11.55 — Открытие соревнований.
  • 12.00 — Старт на дистанции 5 км и 10 км.
  • 12.40 — Награждение победителей на дистанции 5 км.
  • 13.20 — Награждение победителей на дистанции 10 км.
  • 13.40 — Закрытие соревнований.
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