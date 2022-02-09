В Новомосковске во дворе застрял вызванный пожилому инвалиду реанимобиль

Фото и видео: vk.com/chpnmsk

По словам местного жителя, на помощь увязшему в снегу спецтранспорту приехали еще две медицинских машины.

Житель Новомосковска опубликовал в социальных сетях кадры, снятые во дворе дома № 12 по ул. Демкина. На них запечатлен застрявший в снегу реанимобиль, группа людей и еще два автомобиля регионального центра медицины катастроф.

«Сегодня, 9 февраля, моему деду-инвалиду вызвали скорую на ул. Демкина, 12. Посмотрите, что творится: машина скорой помощи не могла выехать целый час. На помощь приехали еще 2 машины и вышли местные жители. Вот так работают местные службы: дороги не чищены. Обратите внимание, как работают ЖЭСК-1», — написал автор (текст отредактирован).