Турецкая делегация изучила опыт Тульской области в создании транспортной системы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Представители Турции выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в этой сфере.

9 февраля Тульскую область посетила делегация из Турции. Рабочий визит состоялся в рамках международных отношений Российского Университета транспорта (МИИТ).

Турецкие специалисты изучили опыт региона в построении Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и реализации других проектов.

Тульская область стала одним из первых регионов в стране по внедрению ИТС в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Начиная с 2020 года установлены, дооснащены и модернизированы 72 светофора и 4 пешеходных перехода, внедрены 11 стационарных комплексов контроля парковочного пространства. Основной упор был сделан на областную столицу — Тулу, куда приходится основная транспортная нагрузка и, соответственно, имеются проблемы в пропускной способности.

Гости посетили Центр обработки данных на базе ГУ ТО «Тулаавтодор» и Центр организации дорожного движения г. Тулы.

— Проект призван улучшить транспортную доступность населения и повысить комфорт всех участников дорожного движения. За время реализации в зоне внедрения системы в среднем на 10% увеличилась пропускная способность улично-дорожной сети, на 7% возросла средняя скорость движения. В этом году мы продолжим внедрение ИТС, подключим к региональной системе и другие муниципальные образования: Алексин, Щекино, Венев, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Представители Турции положительно оценили работу транспортной системы региона и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в этой сфере.