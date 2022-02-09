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Спасибо за сына, за дочь: «Необыкновенные врачи сделали максимум для деток и для меня!»
Фото из архива Myslo

Спасибо за сына, за дочь: «Необыкновенные врачи сделали максимум для деток и для меня!»

Подоспела новая порция благодарностей врачам роддомов, которые каждый день помогают появиться на свет новым тулякам и тулячкам.

Редакция продолжает собирать сообщения для рубрики «Спасибо» в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!». С удовольствием делимся с вами еще тремя благодарностями:

 

Вероника Исаева, мама Виталины:

— 28 октября 2020 года в Тульском областном перинатальном центре появилась на свет моя доченька Виталина. Вес 5 кг, рост 56 см! Очень благодарна врачу Марии Игоревне Махиной и акушерке, которая принимала моего ребенка (к сожалению, не помню ее имени — невысокая блондинка, работала на первом этаже). Это настолько аккуратные и отзывчивые профессионалы своего дела! Очень помогали при родах, поддерживали, успокаивали. Ребенок крупный, всю беременность мне давали рекомендации на кесарево сечение, но потом сказали рожать самой, и после родов возникли небольшие проблемы. На протяжении пяти дней, которые я находилась в этом учреждении, весь персонал меня поддерживал и настраивал на лучшее. Сейчас дочке уже больше года, я — счастливая мама. СПАСИБО ЗА ВСЕ!

 

 

Пользовательница портала Bubochka:

— Я очень благодарна Светлане Викторовне Сметанкиной за сына. Меня привезли в ЦРД вечером на скорой с давлением 180. Она оперативно и профессионально провела кесарево сечение, в результате и я, и сын живы и здоровы. Причем обстановка во время операции была позитивная и доброжелательная, я даже не успела испугаться!

 

Юлия Воронина, мама троих детей:

— Я бесконечно благодарна врачам ЦРД Елене Сергеевне Макаровой, Ольге Владимировне Шубиной и Галине Петровне Сундеевой. Они помогали появиться на свет моим трём крошкам. Сейчас им уже 8, 11 и 21 год. Все мои роды были не из простых, вес детей низкий, срок маленький, гипотрофия и т. д. Но эти необыкновенные люди сделали максимум для деток и для меня. Здоровья им и счастья!

 

 

Напомним, что принять участие в рубрике благодарностей врачам тульских роддомов могут все желающие. Для этого достаточно прислать свою историю и отзыв на редакционную почту news@myslo.ru. Не забудьте указать свое имя и, если желаете, имя своего ребенка/имена своих детей. А также приложить фото своей семьи!

Помните имена врачей, акушеров, медсестер, которые помогли вам стать мамой и папой? Прекрасно! Перечисляйте, мы с радостью опубликуем и передадим им от вас спасибо!

А если не помните, то не страшно: ваша благодарность «улетит» всему персоналу роддома. Уверяем, для каждого сотрудника тульских роддомов эти «спасибо» очень ценны и важны.

Мы в редакции обязательно прочитаем каждое письмо и постараемся опубликовать как можно больше важных посланий для медиков тульских роддомов. Давайте вместе говорить спасибо тем, кто помог случиться чуду!

Сюжет: Рожали, знаем!
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