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На пр. Ленина пробка из-за ДТП на Зеленстрое

На пр. Ленина пробка из-за ДТП на Зеленстрое

В районе поворота на ул. Генерала Маргелова столкнулись Hyundai и Mazda.

Днем 9 февраля на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Между домами 112 и 116 столкнулись Hyundai и Mazda.
 
По положению транспортных средств можно предположить, что Hyundai следовал по проспекту Ленина, а Mazda выезжал с ул. Генерала Маргелова.
 
На момент публикации новости участники автоаварии ожидали приезда сотрудников ГИБДД. По предварительной информации, в результате происшествия один человек получил незначительную травму головы.
 
По состоянию на 15.14 в направлении Скуратово из-за ДТП образовалась пробка, которая начинается примерно от ул. Мира.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:11 +2
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