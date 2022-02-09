На пр. Ленина пробка из-за ДТП на Зеленстрое

В районе поворота на ул. Генерала Маргелова столкнулись Hyundai и Mazda.

Днем 9 февраля на пр. Ленина в Туле произошло ДТП. Между домами 112 и 116 столкнулись Hyundai и Mazda.

По положению транспортных средств можно предположить, что Hyundai следовал по проспекту Ленина, а Mazda выезжал с ул. Генерала Маргелова.

На момент публикации новости участники автоаварии ожидали приезда сотрудников ГИБДД. По предварительной информации, в результате происшествия один человек получил незначительную травму головы.

По состоянию на 15.14 в направлении Скуратово из-за ДТП образовалась пробка, которая начинается примерно от ул. Мира.