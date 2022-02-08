Жители Тульской области хранят на вкладах в банках 247,4 млрд рублей

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По итогам 2021 года туляки доверили банкам 247,4 млрд рублей, разместив их на вкладах. Это на 10,5% больше, чем годом ранее. По данным Банка России, в последние месяцы года число вкладов росло из-за привлекательных ставок – их среднее значение составило 7,7%.

Средняя максимальная ставка в последний раз находилась на пике в мае 2017 года и составляла 7,9%. Более 90% вкладов – рублёвые. Объем средств в иностранной валюте увеличился на 3,6% – в национальной валюте он составляет примерно 20,8 млрд рублей.

– Регулятор подготовил проект указания, согласно которому банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в простой и наглядной форме. Таблица с основными условиями вклада должна будет размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Это должно исключить ситуации, когда клиенту предлагался вклад с высокой доходностью, но при его оформлении нужно, например, открыть брокерский счет или купить страховку, – отметила управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.