Где в Туле не будет электричества 9 февраля

С 9.00 до 16.00 будут обесточены следующие дома:

ул. Лейтейзена, 12-б, 12-в,

ул. Тургеневская, 79-а, 83-а, 60, 74, 77-85 (нечётн.),

ул. Л. Толстого, 79, 82, 106-а, 114, 88, 106-110 (чётн.),

ул. Лозинского, 2, 4,

ул. Жуковского, 82,

ул. Демидовская, 54, 56 к.1, 18/61,

пр-д Вильямса, 8-24 (чётн.), 7-25 (нечётн.),

ул. Мусоргского, 9-е, 14-а, 1-43 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 14-б, 14-в, 49,

ул. Докучаева, 13-29,

ул. Матросова, 2, 2-а, 4, 5, 8, 7,

ул. Комбайновая, 1-15,

ул. Нестерова, 92, 93,

ул. Краснодонцев, 86, 87,

ул. Белинского, 84, 85,

ул. Карпинского, 72, 77,

ул. Комарова, 49-а,

ул. Октябрьская, 1, 1-б, 3, 5, 7, 7-а, 7-е,

ул. Галкина, 1, 1-е, 2

ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26,

ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),

ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.),

ул. Чехова, 29-33,

ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,

ул. Болдина, 58,

ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),

ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),

ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.),

ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 4-а, 6-б, 8-а,

ул. Газовая, 24,

п. Ново-Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а,

п. Маслово: Есенинский бульвар, 26, 1-27 (нечётн.), 26,

ул. Васильковая, 5,

ул. Краинская, 25,

ул. Ромашковая,

ул. Шемиловская.