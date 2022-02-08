В тульских школах отменили карантин всего класса из-за одного заболевшего ковидом

На заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова напомнила, что постановлением Главного санитарного врача РФ с 6 февраля отменена обязательная изоляция для людей, контактировавших с больными ковидом.

В связи с этим произошли следующие изменения в коллективах:

теперь если в классе или группе ковидом заболеет педагог или ребенок, остальные здоровые дети не будут отстраняться от учебного процесса и смогут и дальше посещать школу или детский сад.

Остается в силе требование: если общее число заболевших детей

превышает 20%, то решением руководителя образовательной организации класс или группа может уйти на карантин на 7−10 дней.