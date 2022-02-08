В тульских школах отменили карантин всего класса из-за одного заболевшего ковидом
Здоровые дети продолжат учиться.
На заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова напомнила, что постановлением Главного санитарного врача РФ с 6 февраля отменена обязательная изоляция для людей, контактировавших с больными ковидом.
В связи с этим произошли следующие изменения в коллективах:
теперь если в классе или группе ковидом заболеет педагог или ребенок, остальные здоровые дети не будут отстраняться от учебного процесса и смогут и дальше посещать школу или детский сад.
Остается в силе требование: если общее число заболевших детей
превышает 20%, то решением руководителя образовательной организации класс или группа может уйти на карантин на 7−10 дней.
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