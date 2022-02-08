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В Узловой объявили в розыск оперативника, который ударил током задержанную

В Узловой объявили в розыск оперативника, который ударил током задержанную

Предполагается, что полицейский применил к женщине электрошокер.

В Тульской области ищут сотрудника уголовного розыска, которого обвинили в превышении служебных полномочий. Предполагается, что мужчина незаконно применил к задержанной женщине электрошокер.
 
В настоящее время местонахождение полицейского неизвестно, и предполагается, что он мог пуститься в бега.
 
По данным ИА «Тульские новости», мужчину зовут Павел К.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:07 +6
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Место
Тульская областьУзловая

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