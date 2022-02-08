В Узловой объявили в розыск оперативника, который ударил током задержанную

Предполагается, что полицейский применил к женщине электрошокер.

В Тульской области ищут сотрудника уголовного розыска, которого обвинили в превышении служебных полномочий. Предполагается, что мужчина незаконно применил к задержанной женщине электрошокер.

В настоящее время местонахождение полицейского неизвестно, и предполагается, что он мог пуститься в бега.