Тульский самовар совершил полет на воздушном шаре в честь романа Жюля Верна

Тульский самовар производства завода «Штамп» совершил воздухоплавательную экспедицию в честь 150-летия романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

В кабине аэростата — несколько пассажиров и самовар, имеющий уникальную биографию. Старинный агрегат был выпущен на Тульском Машзаводе «Штамп» им. Б. Л. Ванникова , затем попал в город Углегорск (ныне Циолковский). Там из него пили чай ученые, инженеры, строители и, конечно, гости строящегося космодрома. Среди них был и правнук Константина Циолковского — Сергей Николаевич Самбуров.

После возвращения на землю тульский самовар ждет еще одно путешествие. Его отправят по почте во Францию к правнуку Жюля Верна — Жану Верну, благословившему мемориальный аэростатный полет.



Необычный полет на воздушном шаре также приурочен к предстоящему Всемирному флешмобу-кругосветке «Русский самовар», который пройдет 11 июня 2022 года на всех шести континентах и в разных странах мира с эпицентром событий в Владивостоке. Его целью станет включение русского самовара во Всемирное наследие Юнеско, как одного из наиболее узнаваемых символов России.