новости
новости
Регистрация
Росреестр проведёт горячую линию для жителей Тульской области

Росреестр проведёт горячую линию для жителей Тульской области

Она будет посвящена вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.

Управлением Росреестра по Тульской области 7 февраля будет организована горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.

На вопросы будет отвечать начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Владимировна Сергеева.

Среди функций отдела – надзор за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков, арбитражных управляющих, операторов электронных площадок, а также приём теоретического экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих.

Задать интересующие вопросы туляки смогут с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-34-08.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:20 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росреестра по Тульской областигорячая линиясаморегулируемые организациивопросы и ответы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе «Крым» под Тулой столкнулись 16 машин: пострадали 8 человек
На трассе «Крым» под Тулой столкнулись 16 машин: пострадали 8 человек
В тульской «Октаве» пройдут Дни молодой фотографии
В тульской «Октаве» пройдут Дни молодой фотографии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.