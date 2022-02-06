Росреестр проведёт горячую линию для жителей Тульской области

Она будет посвящена вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.

Управлением Росреестра по Тульской области 7 февраля будет организована горячая линия по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций.

На вопросы будет отвечать начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Владимировна Сергеева.

Среди функций отдела – надзор за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков, арбитражных управляющих, операторов электронных площадок, а также приём теоретического экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих.