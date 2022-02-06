На трассе «Крым» под Тулой столкнулись 16 машин: пострадали 8 человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не перекрыто.

Вечером 6 февраля, в районе д. Матюшино Заокского района Тульской области, на 125-м километре автодороги М2 «Крым» по предварительной информации произошло столкновение трёх автомобилей. Пострадала женщина.

Практически рядом с местом первого ДТП, на 126-м километре трассы столкнулись ещё 13 машин. По предварительным данным, пострадали семь человек, трое из которых – дети.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Предприняты все необходимые меры для ликвидации последствий ДТП, обстоятельства аварий уточняются. Движение восстановлено в полном объеме.

Полиция Тульской области рекомендует автолюбителям региона воздержаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим в соответствии с метеоусловиями.

В свою очередь, по данным региональной прокуратуры, в общей сложности в ДТП попали около трех десятков машин. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заокского района Тульской области Дмитрий Шлаев.

«По результатам проверки соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, проведение которой поручено прокуратуре Заокского района, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба ведомства.