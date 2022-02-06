На трассе «Крым» под Тулой столкнулись 16 машин: пострадали 8 человек
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение не перекрыто.
Вечером 6 февраля, в районе д. Матюшино Заокского района Тульской области, на 125-м километре автодороги М2 «Крым» по предварительной информации произошло столкновение трёх автомобилей. Пострадала женщина.
Практически рядом с местом первого ДТП, на 126-м километре трассы столкнулись ещё 13 машин. По предварительным данным, пострадали семь человек, трое из которых – дети.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Предприняты все необходимые меры для ликвидации последствий ДТП, обстоятельства аварий уточняются. Движение восстановлено в полном объеме.
Полиция Тульской области рекомендует автолюбителям региона воздержаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим в соответствии с метеоусловиями.