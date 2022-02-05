В тульской «Октаве» пройдут Дни молодой фотографии

С 10 по 20 февраля для туляков и гостей города пройдет более 15 тематических мастер-классов и лекций

«Дни молодой фотографии» — часть проекта «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль Молодые фотографы России-2021», который проводится с использованием гранта Фонда президентских грантов. Главный партнер проекта — компания Leica Camera Russia — официальное российское представительство немецкого концерна Leica Camera AG.

С 10 по 20 февраля в «Октаве» пройдут лекции, мастер-классы, а также public talk и творческие встречи с фотографами. Будет работать итоговая выставка конкурса, а молодые авторы смогут принять участие в тематическом фотоконкурсе «Расскажи о Туле чукотскому мальчику».

К участию приглашаются авторы от 16 до 35 лет. Итоги будут подведены 20 февраля. Помимо этого, фотолюбители смогут обсудить свои работы с экспертами в процессе 20-минутных индивидуальных сессий на первом в Туле портфолио-ревю.

Открытие выставки «Молодые фотографы России-2021» состоится 10 февраля, в 18.00, вход свободный. Посмотреть подробное расписание лекций и приобрести билеты можно здесь.