В Белеве ночью из-за снега рухнула крыша дома

Сегодня, 5 февраля в 00.05 оперативному дежурному ЕДДС Белевского района поступило сообщение об обрушении кровли одноэтажного жилого 3-х квартирного дома №35 по ул. К.Маркса в районном центре.

В пресс-службе администрации района сообщили, что дом 1917 года постройки находится под управлением МУП «Белевское коммунальное хозяйство», аварийным не являлся, но с 2001 года имел статус непригодного для проживания.

На момент обрушения в квартирах находилось 6 человек. Погибших и пострадавших нет. Жителей эвакуировали из дома. Некоторых доставили к родственникам, других разместили в гостинице.

Днем в доме демонтирована кровля. После специалисты ООО «Стройэкспертиза» начали экспертизу строения, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.

В целях сохранности имущества собственников, дом будет находиться под круглосуточным наблюдением сотрудников полиции.

Напомним, по этой же причине в Алексине 1 февраля, а в Киреевске 2-го также обрушились крыши домов. Причинами обрушения кровли в Алексине заинтересовалась прокуратура.