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Отменен карантин для контактировавших с больными коронавирусом – Роспотребнадзор

Отменен карантин для контактировавших с больными коронавирусом – Роспотребнадзор

Кроме того, если лечение пациента с ковидом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

Роспотребнадзор отменил двух недельную изоляцию для контактировавших с больными ковидом. Документ за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликован в субботу, 5 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ признает утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года, который обязывал лиц, контактировавших с больными ковидом, находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным.

Кроме того, если лечение пациента с ковидом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

Постановление вступает в силу с 6 февраля 2022 года.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:06 −7
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