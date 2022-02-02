В Киреевском районе в многоквартирном доме обрушилась крыша

Фото: МО Киреевский район.

В поселке Стахановском Киреевского района в доме № 5 под тяжестью снега обрушилась кровля. В доме зарегистрировано 40 человек в 16 квартирах.

Как сообщается на сайте МО Киреевский район, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Уточняется, что дом находится под непосредственным управлением товарищества собственников жилья. Уже определена подрядная организация, которая приступит к ремонту крыши 3 февраля.

Напомним, аналогичное происшествие случилось в Алексине 31 января. По ул. Тульской, 8 под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного дома. По данному факту прокуратура проводит проверку.