В Тульской области задержан серийный разбойник, нападавший на продавцов и случайных прохожих

Он причастен как минимум к трем разбойным нападениям.

Сотрудники полиции Тульской области задержали подозреваемого в серии разбойных нападений и грабежей. Жертвами злоумышленника становились, как правило, люди старшей возрастной группы.

По предварительным данным, злоумышленник, угрожая ножом и применением физического насилия, нападал на продавцов магазинов и идущих по улице женщин. Как правило, потерпевшие лишались денег и смартфонов.

Полицейские изучили способ совершения им противоправных деяний, учитывалась информация о приметах нападавшего и места нападений на потерпевших. В результате проделанной работы удалось изобличить 33-летнего жителя Белевского района. Нигде неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. Подозреваемый изобличен в трёх фактах хищениях чужого имущества, связанных с угрозой для жизни и здоровья граждан.

В настоящее время в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). При этом полицейские изучают все детали незаконной деятельности мужчины и проверяют его на причастность к другим возможным грабежам.