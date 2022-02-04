В тульских супермаркетах «Верный» не соблюдали антиковидные меры

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За текущую неделю сотрудники ведомства проверили соблюдение противоэпидемических требований в девяти организациях общественного питания, 11 торговых точках и на предприятии пищевой промышленности. Нарушения выявлены в трёх кафе и пяти магазинах.

В частности, несоблюдение антиковидных мер зафиксировано в супермаркетах «Верный». В отношении юридического лица ООО «Союз Святого Иоанна Воина», должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.