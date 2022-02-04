новости
новости
Регистрация
В тульских супермаркетах «Верный» не соблюдали антиковидные меры
Фото: Яндекс.Карты

В тульских супермаркетах «Верный» не соблюдали антиковидные меры

Нарушения были выявлены сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора.

За текущую неделю сотрудники ведомства проверили соблюдение противоэпидемических требований в девяти организациях общественного питания, 11 торговых точках и на предприятии пищевой промышленности. Нарушения выявлены в трёх кафе и пяти магазинах.

В частности, несоблюдение антиковидных мер зафиксировано в супермаркетах «Верный». В отношении юридического лица ООО «Союз Святого Иоанна Воина», должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:41 −10
Другие статьи по темам
Событие
нарушение антиковидных нормУправление Роспотребнадзора по Тульской областипроверки Роспотребнадзорасупермаркет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы задержали молодого человека, ограбившего посетителей кальянной
В центре Тулы задержали молодого человека, ограбившего посетителей кальянной
В Туле с площади Ленина увезли новогоднюю конструкцию «2022»
В Туле с площади Ленина увезли новогоднюю конструкцию «2022»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.