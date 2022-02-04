новости
новости
Регистрация
В центре Тулы задержали молодого человека, ограбившего посетителей кальянной
Фото очевидца

В центре Тулы задержали молодого человека, ограбившего посетителей кальянной

Добычей злоумышленника стали дорогой смартфон и планшет.

По словам очевидцев, вечером 4 февраля к дому № 140 по проспекту Ленина приехали сотрудники полиции и бойцы СОБРа. Они задержали молодого человека — жителя одной из соседних областей. В Туле он находился проездом и посуточно снимал квартиру.

Как стало известно Myslo, задержанный подозревается в грабеже. На днях в одной из кальянных в центре Тулы произошла стычка между двумя компаниями отдыхающих. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой злоумышленник похитил у оппонентов iPhone и планшет.

По информации осведомлённого источника, сотрудники заведения во время конфликта заметили под курткой у одного из приятелей грабителя предмет, похожий на пистолет, поэтому к задержанию гостя города были привлечены бойцы СОБРа. Также были задействованы сотрудники МЧС — по словам очевидцев, злоумышленник во время задержания попытался поджечь какой-то предмет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:13 +5
Другие статьи по темам
Событие
грабежпреступлениекальяннаяполиция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выходных в Тульской области выпадет снег
На выходных в Тульской области выпадет снег
В тульских супермаркетах «Верный» не соблюдали антиковидные меры
В тульских супермаркетах «Верный» не соблюдали антиковидные меры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.