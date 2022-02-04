В центре Тулы задержали молодого человека, ограбившего посетителей кальянной

Фото очевидца

По словам очевидцев, вечером 4 февраля к дому № 140 по проспекту Ленина приехали сотрудники полиции и бойцы СОБРа. Они задержали молодого человека — жителя одной из соседних областей. В Туле он находился проездом и посуточно снимал квартиру.

Как стало известно Myslo, задержанный подозревается в грабеже. На днях в одной из кальянных в центре Тулы произошла стычка между двумя компаниями отдыхающих. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой злоумышленник похитил у оппонентов iPhone и планшет.

По информации осведомлённого источника, сотрудники заведения во время конфликта заметили под курткой у одного из приятелей грабителя предмет, похожий на пистолет, поэтому к задержанию гостя города были привлечены бойцы СОБРа. Также были задействованы сотрудники МЧС — по словам очевидцев, злоумышленник во время задержания попытался поджечь какой-то предмет.