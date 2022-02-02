В Тульской области может подорожать проезд в электричках

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Процент роста цен и дату изменения стоимости пока не называют.

О повышении тарифов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

— Нам удалось договориться с коллегами из Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в условиях пандемии не сокращать количество рейсов, при том что пассажиропоток в целом снизился на 60%, — отметил министр.

Дудник добавил, что на железнодорожном транспорте ведется обновление подвижного состава. Работа проводится совместно с министерством финансов.

— Это дополнительная нагрузка и на бюджет региона. Тариф на проезд также может быть увеличен. Мы всесторонне подходим к решению этого вопроса и по итогу обязательно сообщим об этом дополнительно, — сказал Родион Дудник.