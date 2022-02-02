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Туляк о переезде бухгалтерии Минтруда за 13,5 млн рублей в здание рынка «Привоз»: «Это неоправданная растрата бюджета!»

Туляк о переезде бухгалтерии Минтруда за 13,5 млн рублей в здание рынка «Привоз»: «Это неоправданная растрата бюджета!»

Мужчину возмутила эта информация.

Ранее Myslo писал, что централизованная бухгалтерия Министерства труда и социальной защиты Тульской области переедет в здание, в котором располагается фермерский рынок «Привоз» (Калужское шоссе, 2).
 

Информация о заключении государственного контракта на аренду офисного помещения площадью почти в 600 кв. м была опубликована на портале правовых актов Тульской области. Общая стоимость трехлетней аренды составит 13 511 609 рублей.

После этой публикации в редакцию Myslo написал туляк Евгений Николаевич. Его возмутила информация.
 
- Меня заинтересовала данная новость, и несложно было узнать, что при заключении контракта не было организовано какого-либо тендера, конкурса, аукциона, а также завышена практически в два раза стоимость квадратного метра по сравнению с предложениями по коммерческой недвижимости в данном районе. Считаю, что это угрожает неоправданной растратой бюджета Тульской области, формируемого за счет налогов, собираемых с нас, простых жителей области. Кроме того, я подозреваю, что в данном случае может иметь место нарушение антимонопольного законодательства и Закона «О защите конкуренции».
 
Также свою жалобу он направил в прокуратуру, УФАС и губернатору с просьбой провести проверку, а также отменить заключение вышеуказанного государственного контракта.
 
За комментарием Myslo обратился в Министерство труда и соцзащиты региона. Нам ответили так:
 
- 26 января 2022 года ГКУ «Централизованная бухгалтерия Министерства труда и социальной защиты Тульской области» заключен контракт на оказание услуг по аренде нежилого помещения для размещения сотрудников. Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru.
 
Согласно п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрено право заказчика на закупку у единственного поставщика без проведения конкурса в случае аренды нежилого здания или помещения.
 
При этом заказчик обосновывает цену в соответствии с п. 32 ч. 4 ст. 93 вышеуказанного Федерального закона.
 
Получается, всё законно.
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