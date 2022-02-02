Туляк о переезде бухгалтерии Минтруда за 13,5 млн рублей в здание рынка «Привоз»: «Это неоправданная растрата бюджета!»

Информация о заключении государственного контракта на аренду офисного помещения площадью почти в 600 кв. м была опубликована на портале правовых актов Тульской области. Общая стоимость трехлетней аренды составит 13 511 609 рублей.

После этой публикации в редакцию Myslo написал туляк Евгений Николаевич. Его возмутила информация.

- Меня заинтересовала данная новость, и несложно было узнать, что при заключении контракта не было организовано какого-либо тендера, конкурса, аукциона, а также завышена практически в два раза стоимость квадратного метра по сравнению с предложениями по коммерческой недвижимости в данном районе. Считаю, что это угрожает неоправданной растратой бюджета Тульской области, формируемого за счет налогов, собираемых с нас, простых жителей области. Кроме того, я подозреваю, что в данном случае может иметь место нарушение антимонопольного законодательства и Закона «О защите конкуренции».

Также свою жалобу он направил в прокуратуру, УФАС и губернатору с просьбой провести проверку, а также отменить заключение вышеуказанного государственного контракта.

За комментарием Myslo обратился в Министерство труда и соцзащиты региона. Нам ответили так: