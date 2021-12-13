новости
новости
Регистрация
Бухгалтерию тульского Минтруда за 13,5 млн рублей разместят на рынке «Привоз»

Бухгалтерию тульского Минтруда за 13,5 млн рублей разместят на рынке «Привоз»

Именно в такую сумму обойдётся трёхлетняя аренда помещения площадью около 600 квадратных метров.

«Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области» переедет в новое помещение. Речь идёт о третьем этаже здания, в котором располагается фермерский рынок «Привоз» (Калужское шоссе, д. 2).

Информация о заключении государственного контракта на аренду офисного помещения площадью почти в 600 «квадратов» опубликована на портале правовых актов Тульской области. Общая стоимость трёхлетней аренды – 13511609 рублей.

В документе сказано, что «централизация ведения бухгалтерского учета обеспечит повышение качества бухгалтерского учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволить стандартизировать учетные процедуры и оптимизировать бюджетные расходы на консультационную и техническую поддержку программного обеспечения».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 −5
Другие статьи по темам
Событие
аренда помещенияминтруд Тульской областигосконтрактрынок Привоз
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»
Туляков приглашают на спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»
В Тульской области пропали двое мужчин
В Тульской области пропали двое мужчин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.