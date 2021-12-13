Бухгалтерию тульского Минтруда за 13,5 млн рублей разместят на рынке «Привоз»

Именно в такую сумму обойдётся трёхлетняя аренда помещения площадью около 600 квадратных метров.

«Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области» переедет в новое помещение. Речь идёт о третьем этаже здания, в котором располагается фермерский рынок «Привоз» (Калужское шоссе, д. 2).

Информация о заключении государственного контракта на аренду офисного помещения площадью почти в 600 «квадратов» опубликована на портале правовых актов Тульской области. Общая стоимость трёхлетней аренды – 13511609 рублей.

В документе сказано, что «централизация ведения бухгалтерского учета обеспечит повышение качества бухгалтерского учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволить стандартизировать учетные процедуры и оптимизировать бюджетные расходы на консультационную и техническую поддержку программного обеспечения».